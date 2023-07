GUERRE&PACE FILM FESTIVAL | la 21° edizione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 11 luglio 2023) A Nettuno – Forte Sangallo Guerre&PaceFest evento organizzato dalla Seven Associazione Culturale. Quando si terrà? Presso il Forte Sangallo di Nettuno torna il Guerre&PaceFest evento organizzato dalla Seven Associazione Culturale con la direzione artistica di Stefania Bianchi e la conduzione di Martina Riva, dal 24 al 30 luglio 2023 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Guerre&PaceFest Come possiamo intuire dal nome del, il tema di questasarà ”le Guerre nel Mondo” dove presenta diversie libri in collaborazione con le principali case editrici. Sarà presente anche uno spazio dedicato alla proiezione di 7 cortometraggi selezionati per raccontare, gli scenari di guerra. Apertura del ...