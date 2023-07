Gubbio | Cristina Brancato all’abbazia di san Secondo per Omaggio all’Umbria

(Di martedì 11 luglio 2023) Qui lo strumento edificato dagli organari Scarpara e Vecchiato di Monselice ha saputo rivelare le sue spiccate doti sonore Un concerto da icona, una concentrazione di spiritualità per una donna di forte ispirazione religiosa. Così sabato sera nella chiesa abbaziale di san, tempio di élite della città di Ubaldo, grazie ala festival Omaggio all’Umbria. Introduzione del parroco, don Pasquale, canonico regolare lateranense, che presenta una sua concittadina,, organista titolare della basilica di santa Maria di Piedigrotta di Napoli. Dopo le parole dell’assessore alla cultura Marco Mennini, è entrata una musicista esile ed elegante, che si è seduta allo strumento quasi con reverenza. Un atteggiamento che ha evidenziato come per questa giovane artista napoletana, suonare sia un esplicito atto di preghiera. ...

Filippo Stirati, sindaco di, chiuderà i lavori del convegno nella tavola rotonda conclusiva, ... seguiranno gli interventi di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, diColaiacovo, ...Sabato 8 luglio 2023 alle ore 21 si terrà un interessante concerto organizzato dall'associazione Omaggio all'Umbria anell'Abbazia di San Secondo. Protagonisti del concerto l'organistaBrancato e come relatore Stefano Ragni.Brancato si è diplomata in pianoforte , in organo e in composizione ...Per l'Università degli Studi di Perugia parteciperannoGalassi (", da città dei Montefeltro a modello integrato di rilancio e di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo"),...

A Fabriano si scrive il futuro dell’Appennino e dell’area vasta Comune di Gubbio

Si ritroveranno domani, 7 luglio, a Fabriano i 35 Comuni che fanno parte dell’esperienza del Distretto per lo sviluppo dell’Appennino ...Un’iniziativa a cura dei Comuni di Gubbio e di Fabriano, capofila del distretto umbro-marchigiano, che mette al centro risorse e criticità dei territori(UNWEB) GUBBIO Si ritroveranno venerdì 7 luglio ...