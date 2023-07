Guardiani della Galassia | James Gunn | Lo spinoff su Star-Lord potrebbe presto diventare realtà

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 luglio 2023)ha stuzzicato i fan Marvel sulla possibilità di un film stand-alone interamente dedicato al personaggio di, interpretato da Chris Pratt. Come è ormai noto a tuttiVol. 3 ha segnato l'addio dialla Marvel, ma questo non significa che i personaggi da lui portati sul grande schermo non continueranno a esistere nell'MCU. Di recente il regista ha stuzzicato i fan sulla possibilità di un film stand-alone interamente dedicato ae con Chris Pratt nuovamente protagonista. "Cerchiamo sempre di dare a qualcuno un qualcosa di speciale. Io e Chris ne abbiamo parlato a lungo su come sarebbe stato grandioso fare un film sul leggendario ...