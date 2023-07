Gualtieri bocciato dai romani | è il peggiore sindaco | gradimento in picchiata

(Di martedì 11 luglio 2023) Un crollo vertiginoso, quello deldei cittadini di Roma rispetto alRoberto, «scivolato» al 67esimo posto con un risicatissimo 50 per cento. È quanto certificato dal «Governance Poll 2023» pubblicato dal «Sole 24 ore». Di fatto tra i sindaci delle grandi città, quello della Capitale risulta ultimo. Il «collega» di Milano, Giuseppe Sala, si attesta sul gradino più alto del podio con il 65% (ben 7,3 punti percentuali in più rispetto ai voti ottenuti il giorno dell'elezione); 63% diper Dario Nardella a Firenze, che si «piazza» al quarto posto, superato di un solo punto e mezzo daldi Ascoli, Marco Fioravanti, secondo, e di mezzo punto da Antonio Decaro, alla guida della giunta di Bari. Nardella è quarto a pari merito con Michele Guerra a Parma, Sergio ...

Un vero e proprio disastro se si considera che, dal momento in cui è stato eletto,ha perso ben 10 punti in ordine di gradimento . Un dato, questo, che dovrebbe far riflettere il titolare ..."Perché l'amministrazionehala mozione che banalmente chiedeva di garantire che i genitori siano messi a conoscenza dettagliatamente dei progetti inerenti ai temi sensibili quali educazione affettiva, ...'Anche su Ama assistiamo al fallimento die della Alfonsi. L'ultima trovata Chiedere ... Fino all'intervento dal Tar, che haquella gara, bloccando il ricambio dei mezzi e facendo ...

Un crollo vertiginoso, quello del gradimento dei cittadini di Roma rispetto al sindaco Roberto Gualtieri, «scivolato» al 67esimo posto ...“Anche i romani certificano il fallimento della gestione Gualtieri. Tra il caos rifiuti, le débacles in materia di trasporto pubblico e politiche assunzionali di rilancio dell’Ente pressoché inesiste ...