Greta Thunberg | Sul clima i politici hanno tradito la nostra fiducia

'È un peccato chenon entri al Parlamento europeo. Non vedevamo l'ora di discutere con lei. Il nostro invito è ancora valido', commenta Gotink.L'attivistaprotesta con i membri di Fridays for future contro il Parlamento europeo, che sembra intenzionati a votare no alla legge sul Ripristino della Natura. 'Il nostro messaggio per i politici ..."La destra sta cercando di segare via il ramo su cui tutti noi sediamo". Così l'attivista ambientalista, arrivata questa mattina al presidio in sostegno alla legge europea sul ripristino della Natura organizzato dal gruppo dei Socialisti, dei Verdi e delle Sinistre davanti al Parlamento ...

No! Questa copertina di Greta Thunberg contro Zelensky non è stata pubblicata da un magazine spagnolo Open

La giovane attivista Greta Thunberg sarà oggi a Strasburgo e parlerà all'Eurocamera: il tema è ancora una volta la natura ...L'attivista ambientalista è arrivata a Strasburgo per sostenere la legge sul "ripristino della natura" "Fino a oggi i politici hanno dimostrato di aver sempre tradito la nostra fiducia. Hanno avuto mo ...