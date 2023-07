"La destra sta cercando di segare via il ramo su cui tutti noi sediamo". Così l'attivista ambientalistaThunberg, arrivata questa mattina alin sostegno alla legge europea sul ripristino della Natura organizzato dal gruppo dei Socialisti, dei Verdi e delle Sinistre davanti al Parlamento ...Doppiofuori dal Parlamento europeo in vista del voto cruciale sulla legge europea sul ripristino della natura: Socialdemocratici, Verdi e Sinistra con l'attivista svedese e Fridays For Future, il ...A Desenzano, invece, c'è un altro. Altri due equipaggi di motosoccorso, con a bordo sempre ... in occasione del secondo anniversario della morte di Umberto Garzarella eNedrotti, ...

Greta a presidio Verdi, socialisti e sinistre davanti al Pe Agenzia ANSA

(ANSA) - STRASBURGO, 11 LUG - "La destra sta cercando di segare via il ramo su cui tutti noi sediamo". Così l'attivista ambientalista Greta Thunberg, arrivata questa mattina al presidio in sostegno al ...Doppio presidio fuori dal Parlamento europeo in vista del voto cruciale sulla legge europea sul ripristino della natura: Socialdemocratici, Verdi e Sinistra con l'attivista svedese e Fridays For Futur ...