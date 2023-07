Governo | Silvestri | ‘a Report nuove menzogne Santanché | Meloni non faccia capo cricca’

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – ‘Una nuova puntata disvela ledi. La sua posizione è ormai insostenibile, non è accettabile che una ministra della Repubblica abbia assunto condotte tanto gravi.tragga le dovute conseguenze e metta fine a questo scempio che, oltre a gettare ombre sul suo, offende tutti i cittadini onesti del nostro Paese. è giunto il momento che la presidente del Consiglio prenda atto della realtà e si comporti come compete al suo ruolo e non da capa di una cricca”. Lo afferma Francescogruppo alla Camera M5S. L'articolo CalcioWeb.

... la responsabile del settore Affari, Maria Grazia Ognissanti, gran parte della squadra di, ... Il 16 agosto alle ore 21.00 sul palco vedremo Daniele, tornato sulla scena discografica ...Ma "quando questo interessa due esponenti delin carica " prosegue ancora il testo " è ...il botta e risposta tra il capogruppo Fdi Tommaso Foti e l'omologo pentastellato Francesco: ...... dichiara il collega diAdolfo Urso, "gode della fiducia della maggioranza, dele ... Mentre Francesco, capogruppo M5S a Montecitorio, conferma: "Anche alla Camera abbiamo ...

Governo: Silvestri, 'a Report nuove menzogne Santanché, Meloni ... Gazzetta di Modena

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Una nuova puntata di Report svela le menzogne di Santanché. La sua posizione è ormai insostenibile, non è accettabile che una ministra della Repubblica abbia assunto condo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...