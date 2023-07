Governo | Fazzolari | ' nel 2023 da Cdm e ministeri ok a misure per 58 mld' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Si è riunita oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la conferenza dei capi di gabinetto di tutti i ministri prevista dall'art. 7 del Dpcm del 1° ottobre 2012. Al centro della riunione, convocata e presieduta dal Sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo Giovanbattista, il punto sullo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative dell'esecutivo in carica e dei precedenti, anche in vista dell'imminente pubblicazione dell'ultimo report trimestrale sul monitoraggio normativo effettuato dal Dipartimento per il programma di governo, spiega una nota di Palazzo Chigi. Nel corso della sua relazione introduttiva, il sottosegretario"ha ricordato che le disposizioni legislative approvate dal Consiglio dei Ministri sono state particolarmente consistenti per numero e ...