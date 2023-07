Governo | Bonelli | ' Santanchè ha mentito in Senato | Meloni continua nel silenzio'

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Il servizio di Report dimostra che Danielahae lo ha fatto nell'aula deldella Repubblica, venendo meno al giuramento di osservare lealmente la Costituzione come previsto dall'art. 54. Non ci sono alternative alle dimissioni: se non ci saranno, la responsabilità sarà della premierche rimane silente". Così su Twitter Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

"Si preveda subito un'informativa delcon Meloni", dice il co - portavoce nazionale di Europa Verde Angelo. ."IlMeloni e i suoi alleati in Europa hanno avviato una campagna elettorale basata sulle fake news - prosegue- . A loro, non interessa affrontare le sfide reali e urgenti, come ......possiamo perdere la storica opportunità del Pnrr perch ilpassa il suo tempo a difendere Santanchè, La Russa e Delmastro". Anche il coportavoce di Europa verde e leader di Avs, Angelo...

A Palazzo Chigi riunione con i ministri, sottosegretari e rappresentanti di regioni e comuni. All'ordine del giorno "le modifiche della quarta rata". Ma pesano anche i ritardi sul pagamento della terz ...(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Opposizioni all'attacco sul possibile slittamento della quarta rata del Pnrr. "La presidente Meloni - dice la segretaria Dem Elly Schlein - si assuma le sue responsabilità e ve ...