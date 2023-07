Gosens | l’Union Berlino non molla Un problema con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023) Robinsi trova in bilico tra la cessione e la permanenza. Il giocatore ha mercato in Germania, ma c’è uncausato dalsecondo SkySportDe. QUESTIONE – Robinandrà via dalsolo per una squadra che gioca la Champions League. Il suo futuro è in dubbio, non è ancora sicura la sua partenza. La società più interessata al calciatore è, segue il Wolfsburg. Ilper i due club è la valutazione ritenuta alta dei nerazzurri. La richiesta delva dai 15 ai 18 milioni di euro, non di meno. Con un prestito con obbligo di riscatto si potrebbe sbloccare la situazione. fonte: skysport.de Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...