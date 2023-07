Goodwood FoS - McLaren celebra i 60 anni di storia

(Di martedì 11 luglio 2023) Laha scelto ilFestival of Speed 2023, in programma dal 13 al 16 luglio, perre il suo 60esimoversario e per rendere omaggio al suo fondatore, Bruce. L'appuntamento inglese sarà così l'occasione per ricordare l'opera dell'ingegnere neozelandese e, soprattutto, i suoi successi nelle competizioni sportive, tra cui la "Triple Crown", il riconoscimento (non ufficiale) per la vittoria della 500 Miglia di Indianapolis, del Gran Premio di Monaco di Formula 1 e della 24 Ore di Le Mans nel 1974, nel 1984 e nel 1995. La gamma in mostra. Ovviamente, lasarà presente al festival anche con la nuova supercar 750S e con la Solus GT. Al festival sarà possibile ammirare anche altri modelli del passato e del presente, come Artura, P1, Senna, Elva, 12C Job #1 ...

Polestar è presente alFestival of Speed 2023 con alcuni dei suoi modelli in arrivo: Polestar 3 e Polestar 5 . Nel ... Ogni auto correrà sulla collina due volte al giorno durante il. Presso ...IlFestival of Speed è un evento di grande prestigio nel mondo dell'automobilismo, e Ferrari ... Ferrari: diverse vetture F1 Clienti e del Programma XX in mostra al2023 Nel dettaglio, le ...Non poteva mancare, la Ferrari 499P alla kermesse di. E così, alla trentesima edizione del Festival of Speed nel Regno Unito, sarà protagonista anche l'Hypercar di Maranello vincitrice alla 24 Ore di Le Mans e in grado di collezionare cinque ...

Polestar è presente al Goodwood Festival of Speed 2023 con alcuni dei suoi modelli in arrivo: Polestar 3 e Polestar ...Il Goodwood Festival of Speed è un evento di grande prestigio nel mondo dell'automobilismo, e Ferrari ha un ruolo di primo piano nell'edizione di ...