Gnonto | ora nessun ritorno! Vicino a un altro club di Premier League – SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023)soprattutto nelle ultime settimane è stato accostato al mercato dell’Inter, ma secondo quanto riportato da Sportitalia, è vicinissimo al trasferimento a un’altra squadra di. TRASFERIMENTO – Niente da fare per il ritorno di Wilfriedall’Inter. L’ex primavera è stato accostato nelle ultime settimane, soprattutto per la visita del suo agente direttamente nella sede di Viale della Liberazione. L’attaccante italiano si trasferirà, restando sempre in, precisamente all’Everton. Al Leeds andranno 22 milioni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...