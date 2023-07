Gli Usa provocano la Corea del Nord | pronta a rispondere con la guerra nucleare

(Di martedì 11 luglio 2023) Si respira alta tensione nell'aria tradele Stati Uniti. Il portavoce del leader supremo della Repubblica Popolarena ha affermato che “se le navi e i velivoli Usa non la smetteranno di provocare il popolono” allora provvederanno a delle ritorsioni massicce, anche nucleari. In primis però si verificherà l'abbattimento degli aerei-spia statunitensi che dal 2 al 9 luglio sono volati ininterrottamente nello spazio aereo della, irritando non poco Kim Yong-un. E' un episodio che ha già un precedente illustre e neanche troppo dimenticato dal popolo americano. Ladel, peraltro, ha accusato ancora Joe Biden di “schierare risorse nucleari strategiche nella penisolana ovvero di mettere in atto il ...

Secondo fornitore in termini di aiuti militari all'Ucraina dopo, la Germania aveva già annunciato il 13 maggio consegne di armi per 2,7 miliardi di euro. 11 lug 11:27 Nato, in un comunicato ...Quando Alfa Romeo diventerà elettrica Entro il 2027 tutti i modelli Alfa Romeo per l'Europa esaranno al 100% elettrici. Quale è la Alfa Romeo più potente Attualmente a listino Giulia e ..., invece, hanno visto un sensibile incremento della domanda (+5,4%), determinato soprattutto dagli impieghi nel settore termoelettrico a seguito di un minor utilizzo del carbone per l'aumento ...

Guerra nucleare, Corea del Nord accusa gli Usa: «Aerei spia violano il nostro cielo, li abbatteremo», ma l'ult ilmessaggero.it

(Adnkronos) – La spesa per gli investimenti nel settore idrico sale a 13,5 miliardi di euro. E’ quanto si legge nella relazione annuale 2023 dell’Arera che è stata illustrata oggi dal presidente Stefa ...Si respira alta tensione nell’aria tra Corea del Nord e Stati Uniti. Il portavoce del leader supremo della Repubblica Popolare coreana ha ...