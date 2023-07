“Gli allevamenti intensivi di bovini non sono industrie inquinanti” | l’Europarlamento affossa il Green Deal e fa un regalo alle lobby del settore

(Di martedì 11 luglio 2023) Una sconfitta per ile unagli. In plenariavota per escludere glidalla direttiva sulle emissioni industriali, bocciando così la proposta che la Commissione Ue aveva presentato ad aprile 2022 in vista della revisione del testo. Se gli eurodeputati chiedono di estendere le regole per ridurre l’inquinamento a miniere e impianti dell’industria estrattiva einstallazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, nel caso degli, alla faccia della revisione, il motto è ‘status quo’. Nonostante questi impianti siano ...

... fortemente punitiva per la comunità agricola e perstessi interessi dell'Ue. Unico motivo per ... ossia la scomparsa deglipiù piccoli, radicati sul territorio, in gran parte a ...... Alessio Mammi - Infatti, il quadro tra le campagne e le colline vede terreni produttivi completamente sradicati e franati, l'asfissia dei terreni per l'accumulo di limo,allagati, i ...... decidendo di votare contro quanto proposto dalla Commissione europea, che invece voleva far rientrare tutticon più di 150 unità di bestiame. L'inclusione deglibovini ...

Ue: Cia, vittoria per la zootecnia. Via gli allevamenti bovini da ... CIA - Agricoltori Italiani

"Abbiamo fermato in Europa la norma ammazza stalle, con la decisione di lasciar fuori gli allevamenti bovini dalla revisione della direttiva ...