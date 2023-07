Giuseppe Cederna dall' Oscar di Mediterraneo a cameriere in Grecia | Mi sposto qui e lavoro

per l'appunto. Pure lui proveniente dal Teatro dell'Elfo, pure lui dagli spettacoli off e dal palcoscenico povero prima del grande botto al cinema. La Grecia però gli è rimasta nel ...trascorre così almeno un mese l'anno su questa isola: 'Organizzo e sposto tutti i miei impegni cinematografici e teatrali per ricavare questa finestra. Per me venire qui è una ..."Sono(impersonava Antonio Farina, uno degli attori di Mediterraneo, ndr) - dice - qualche mese all'anno vivo qui con la mia compagna. Lei dà una mano alla signora in cucina, io ...

Giuseppe Cederna, l'oste di «Mediterraneo» di Salvatores: «Servo davvero ai tavoli su un'isola greca» Corriere Milano

Il soldato Farina del film commedia italiano che tutto il mondo ha adorato ha scelto l'Egeo come sua seconda casa. E qui spiega il perché ...Giuseppe Cederna cameriere in Grecia come il suo personaggio Antonio Farina nel film "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores: la storia ...