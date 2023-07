Giuntoli tifa per sé stesso | come tutti nel calcio Quando capiremo che è business?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 luglio 2023) Parafrasando Giovanni Agnelli, potremmo dire cheno solo le cameriere. L’Avvocato parlava delle cose dell’amore. Da noi, invece, si discute con ardore della pantomima messa in scena daappena arrivato a Torino. Una scena talmente eccessiva da risultare una delle espressioni più penose in cui ci siamo imbattuti in tanti anni. Un’esibizione di servilismo ma anche di realismo. Si va alla Juventus e si dice che da bambini siva Juve. È quasi un atto dovuto. L’uruguaiano Gargano, ex centrocampista del Napoli, una volta approdato all’Inter rivelò una passione infantile per i nerazzurri. Ilpretende questa ipocrisia. Bisogna tenere in piedi il circo della menzogna. Lasciar credere ai consumatori che sia veramente un gioco e che l’obiettivo sia far vincere i colori del proprio cuore e non il proprio ...