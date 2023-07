A commentare il tema è stato anche Stefano Bonacini ,del "suo" Carpi, con cuiconserva un rapporto di profonda stima: "Con Cristiano ci sentiamo tante volte alla settimana, gli ...Nessun DS al Napoli dopoDe Laurentiis mi ha stupito, io danon avrei mai fatto una cosa simile. Uncosì esperto come lui non può ignorare una figura tanto delicata e ...... la sorpresa di De Laurentiis sembra riguardare non tanto il cambio di casacca in sé, quanto il fatto chesia stato uno juventino fin da bambino, cosa probabilmente ignota al...

Giuntoli, l’ex presidente: “Sapevo fosse juventino. L'ho appena sentito…” Corriere dello Sport

Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato le recenti dichiarazioni si di Cristiano Giuntoli che del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.Il giornalista di dichiarata fede juventina, Marcello Chirico, ha commentato le recenti esternazioni pubbliche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.