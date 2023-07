Giubileo 30 milioni per riqualificare piazza dei Cinquecento e dintorni | i tempi dei lavori e come diventerà

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma –deirappresenta la porta d’ingresso principale verso Roma Termini, la stazione ferroviaria più importante della Capitale. Anche perchè è proprio in quel punto che molti autobus fanno capolinea. Si tratta dunque di un luogo preso d’assalto da migliaia di persone tra cui lavoratori, studenti e turisti. E, dal 2025, dadi fedeli a causa del. Non sorprende dunque che Palazzo Chigi, accogliendo la proposta di Roma Capitale, abbia deciso d’intervenire in maniera importante non solo per quanto riguardadei, ma anche i suoi. Solo chiacchiere? Ma che! E’ tutto scritto nero su bianco all’interno del Decreto, precisamente sotto la voce “Intervento n.10”. E,da ...