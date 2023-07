Giorgio Armani ricorda che la moda non è solo intrattenimento

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 luglio 2023) In occasione del compleanno diche si celebra oggi (11 luglio) pubblichiamo un'intervista che di recente lo stilista ha rilasciato alla versione americana di GQ, per l'uscita - in inglese - di Per amore. Il memoir edito da Rizzoli e pubblicato per la prima volta nel 2015, scritto dae rivisto e aggiornato dall'autore. Nel 1965 il giovanefu incaricato di immaginare gli abiti del futuro. Al congedo dalla leva obbligatoria, ancora incerto sul proprio destino,aveva trovato lavoro da Nino Cerruti, uno dei maghi italiani dei tessuti. La sfida si rivelò formativa: «Cerruti mi chiese di trovare soluzioni nuove per rendere un completo da uomo più comodo e meno rigido, o più sartoriale e meno industriale», racconta lo stesso ...