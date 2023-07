Giappone | città | mare | monti e meraviglie del Sol Levante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Un Paese che affascina per mille motivi. Forse il più intrigante è proprio la capacità di essere tutto il contrario di tutto. Il detto “gli opposti si attraggono”, indiventa un teorema, perché non esiste realtà al mondo capace di unire al meglio aspetti tanto diversi in un’unica consuetudine. Il Paese degli uomini d’affari che chiedono l’intercessione celeste nei templi, delle comunicazioni ultra veloci e dello Shod?, l’antica arte della calligrafia. La moda delle cravatte annodate e delle trasgressioni pop, dei neon fluo e delle fioche lanterne, del rendimento ossessivo e del “wabi sabi”, la consapevolezza di una vita perfettamente imperfetta. Per certi versi un mondo parallelo, che ama i contrasti e li trasforma in equilibrio, dove il presente guarda al passato e al futuro, quello di una cultura straordinaria e di un incoraggiante divenire. Un viaggio ...