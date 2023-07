Gianni Feletti morto per un malore | tragica fine dopo un bagno in mare con l' amico

(Di martedì 11 luglio 2023) L'uomo di 54 anni di Carrara è deceduto per un arresto cardiaco mentre era in acqua davanti ai bagni vicini al porto. Erano le 19,20 e la spiaggia non offriva più il servizio di sorveglianza e ...

da Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) per volontà del Sant'Uffizio e di Padre(lo stesso ... le collaborazioni con gli autori migliori, oltre a Bellocchio, Marco Tullio Giordana,Amelio,...

Gianni Feletti morto per un malore, tragica fine dopo un bagno in ... LA NAZIONE

L’uomo di 54 anni di Carrara è deceduto per un arresto cardiaco mentre era in acqua davanti ai bagni vicini al porto. Erano le 19,20 e la spiaggia non offriva più il servizio di sorveglianza e sicurez ...Carrara, 10 luglio 2023 – E’ annegato davanti all’amico a Marina di Carrara. Stavano facendo un bagno al tramonto al termine di una giornata molto calda quando, forse per un malore, Gianni Feletti, 54 ...