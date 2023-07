Gf Vip | Delia Duran spiazza sui rapporti attuali con Soleil Sorge | “Ci vediamo e…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo Alex Belli, anche– ex gieffina e dolce metà di Belli – ha rilasciato un’intervista a Superguida TV, partendo proprio dall’esperienza al Gf Vip 6, di cui lei si è resa protagonista: E’ stata un’esperienza bellissima, indimenticabile. Ho scoperto delle parti di me che non conoscevo. Entrando più in contatto con me stessa mi sono resa conto che spesso ci focalizziamo troppo sulle cose materiali. E’ importante invece amarsi, volersi bene. Prima non mi amavo mentre dentro la casa ho iniziato a farlo. Poiha parlato anche di, chete il reality aveva instaurato più di un’amicizia con Alex, e a rivelato che ad oggi isono buoni: Non ho mai portato rancore anche se non dimentico. Conabbiamo un ...