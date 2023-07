Gf Vip 7 | la reazione di Antonella Fiordelisi dopo la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 luglio 2023) Ieri seraDalè tornato sul suo canale Twitch per una lunga diretta durata oltre ore.la diretta Instagram di, anche l’ex Vippone è tornato a parlare dellacon l’influencer venezuelana, raccontando ulteriori retroscena. L’ex tronista veneto ha svelato come si sono comportate, Nikita Pelizon ed Elenoire Ferruzzi durante la sua relazione con la: Da quando sono uscito non ho avuto praticamente rapporti con nessuno dei miei ex coinquilini. Praticamente con nessuno. Ha mandato qualche messaggio qualche volta Nikita e qualche volta conpiù che altro per parlare di Edoardo. Però non ho mai visto nessuno. Queste persone, che io alla fine ho messo un po’ da parte per volontà ...