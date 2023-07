Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro svela com’è nata la lite con Oriana Marzoli in Sardegna e se la prende con Micol Incorvaia

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 luglio 2023) Una lunga diretta diDalandata in onda sul suo canale Twitch ha tenuto banco per tutta la sera, mentre gli appassionati dei reality show si destreggiavano (o almeno ci provavano) fra Temptation Island e lo sfogo dell’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7. Al suo vasto fandomha raccontato altri particolari in merito alla rottura con, come la reazione di Antonella Fiordelisi. Nel corso della chiacchierata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessatolacon l’influencer venezuelana inndosela con: Nel momento in cui io elitighiamo perché probabilmente hanno bevuto quattro ...