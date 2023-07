(Di martedì 11 luglio 2023) Arrivano scene spaventose da Görlitz una città tedesca di 55 519 abitanti, situata nello stato federale della Sassonia: solo due giorni dopo l'attacco a un macchinista a Lauter (Land della Baviera), sabato notte una folla composta da migrati ha attaccato unadidi una scuola superiore. La folla ha picchiato i laureati con bottiglie, alcune delle quali sono state rotte. Almeno otto persone sono rimaste ferite davanti alla discoteca di Görlitz “Zwei Linden”. Secondo la polizia, un gruppo di 12-20 stranieri ha aggredito diversi tedeschi che si stavano recando a unadi laurea. Gli assalitori hanno aggredito gli ospiti con bottiglie rotte. Cinque tedeschi di età comtra i 18 ei 48 anni sono rimasti feriti, cinque dei quali così gravemente da dover essere curati in ospedale. La polizia ha preso in ...

Germania, festa di diploma presa d'assalto da immigrati I video Panorama

E' accaduto a Görlitz una città tedesca di 55 519 abitanti, situata nello stato federale della Sassonia. Proteste contro le politiche immigratorie del governo di Berlino ...