Gb | sale tasso disoccupazione al 4% | salari su del 7 | 3%

(Di martedì 11 luglio 2023) Londra 11 lug. - (Adnkronos/Dpa) - Ildiin Gran Bretagna è salito al di sopra delle aspettative, mentre isono aumentati alpiù alto mai registrato. L'Office for National Statistics (ONS) ha dichiarato che ildinel Regno Unito è balzato al 4% per i tre mesi fino a maggio, dal 3,8% del trimestre precedente. Gli economisti avevano indicato una stima del 3,8% per l'ultimo trimestre. Nel frattempo, iregolari medi, esclusi i bonus, sono stati del 7,3% più alti nei tre mesi fino a maggio, gli stessi dei tre mesi precedenti e il più alto da quando sono iniziate le statistiche nel 2001.