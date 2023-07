Gas | Arera | Nel 2022 in Italia crollano i consumi a -10% | primo fornitore Algeria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Nelil consumo netto di gas naturale è diminuito di 7,5 miliardi di metri cubi, attestandosi a 67,3 mld di metri cubi (-10% rispetto al 2021). Idel settore industriale sono scesi del -15,5% e quelli della generazione termoelettrica del -4,1%. Livello minimo raggiunto anche per ‘Commercio e servizi', dopo il rimbalzo post pandemia del 2021, segnando un -15%. Altrettanto è accaduto per idi gas legati ai trasporti a -18% e il settore domestico, che tra misure per il contenimento deie inverno tra i più miti scendono del 13,5%. E' quanto si legge nella relazione annuale 2023 dell'che è stata illustrata oggi dal presidente Stefano Besseghini Rallenta ma non si arresta la discesa della produzione nazionale che nelregistra ...