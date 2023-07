Garcia-ADL | summit di mercato | i nomi sul piatto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 luglio 2023) Cena diin corso all’Hotel Britannique di Napoli, delineate le strategie diper la difesa dei partenopei. Attualmente in corso una cena tra: il patron Aurelio De Laurentiis, Mantovani ed il neo tecnico Rudi. Possibile sfida a due per il dopo Kim Il compito più arduo e che preme maggiormente ad allenatore e dirigenza è ovviamente quello riguardante il sostituto del miglior difensore della scorsa annata di Serie A, quel Min-jae Kim promesso sposo del Bayern Monaco. Itakura in azione con la maglia della nazionale (ANSA)Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di, la sfida per la sostituzione dell’ex Fenerbahce riguarderà Kilman ed Itakura: per il primo la richiesta è elevata, il secondo rappresenta un’alternativa low-cost ma non meno apprezzata. Un duello che non ...