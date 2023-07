(Di martedì 11 luglio 2023) Ilpunta a costruire un asset di mercato, in entrata, con il, infatti la chiusura per Mauritosui 10 milioni di euro più bonus, il club turco potrebbe decidere di affondare su un altro argentino del, ossia Leandro. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il centrocampista argentino sarebbe finito nel mirino del, essendo considerato un esubero da parte di Luis Enrique.l’esperienza, non fortunatissima, con la maglia della Juventus,potrebbe dunque approdare nella stessa squadra diin Turchia. Il quotidiano francese parla di un accordo che sarebbe vicino fra i due club, sulla base di 6 milioni di euro. Da capire poi sarà la volontà del giocatore. ...

... Franco Leonetti; il giornalista ha sottolineato come 'il giocatore non è in orbita Juve dal momento che ilchiede 25 milioni e i bianconeri non possono permettersi questa'. ...... volato in Turchia per vestire la maglia del. Nuovo stadio della Roma, il Comune ... La cifra totale che verràè ripartita in 5 voci principali, elencate in seguito: 262,2 milioni di ...... Franco Leonetti; il giornalista ha sottolineato come 'il giocatore non è in orbita Juve dal momento che ilchiede 25 milioni e i bianconeri non possono permettersi questa'. ...

Galatasaray spesa in casa PSG Dopo Icardi occhi su Paredes SPORTFACE.IT

Ipotesi Turchia per la punta serba, che i viola vorrebbero trattenere, mentre sul centrocampista marocchino nessun club al momento ha formulato una proposta concreta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...