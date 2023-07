Gaia Zorzi | sorella del conduttore Tommaso racconta | «Sono stata drogata in discoteca | nel mio sangue la droga dello stupro»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023)di, aveva condiviso su Twitter due articoli riguardanti il caso di Leonardo Apache La Russa, terzogenito di Ignazio La Russa, denunciato per violenza sessuale. La giovane,del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, hato poi, sempre su Twitter, quello che ha vissuto in prima persona mentre studiava a Maastricht, a vent’anni. «Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo», spiega. «Era inizio serata (saranno state le 11 di sera) e io da quel momento non mi ricordo nulla. Zero assoluto. A quanto pare – aggiunge – ho perso i sensi, è arrivata l’ambulanza fuori dal locale e io mi...