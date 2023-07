(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale della Polizia Locale diU.O. San Lorenzo in collaborazione con Polizia Locale di Trecate (Novara) ha arrestato una cittadinadi 20 anni, domiciliata a. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare dal Tribunale di Novara poiché la donna è accusata di alcuniall’interno die da ultimo del reato di ricettazione commesso in provincia di Bologna. Il personale della Polizia Locale di, a seguito di attività di osservazione, controllo e pedinamento dopo aver individuato il reale domicilio della donna ha contattato il personale della Polizia Locale di Trecate, delegato dall’Autorità Giudiziaria dell’esecuzione dell’ordinanza. Alle prime ore del mattino, raggiunto il luogo ...

La giovane donna era già stata arrestata a metà giugno insieme agli altri complici della "banda dei", responsabile di alcunicompiuti nella zona di Trecate. L'arresto I componenti della banda facevano quindi rientro a Napoli, dove sono tutti residenti, a seguito delle misure ......per la prevenzione e il contrasto alla microcriminalità diffusa e ai reati predatori come, ... Precedente Zandonella (Lega): 'In arrivo cinque nuovi, la vera giunta si è svelata alla ...Quest'ultimo, da circa 2 anni, aveva minacciato, anche di morte, e molestato a più riprese i dipendenti e i responsabili di 2. Il rumeno, trovandosi spesso in palese stato di ubriachezza ...

Furti in supermercati, giovane straniera arrestata a Napoli anteprima24.it

È stata arrestata a Napoli dopo numerosi furti in supermercati di Bologna. Personale della Polizia Locale di Napoli U.O. San Lorenzo in collaborazione con Polizia Locale di Trecate (Novara) ha tratto ...All’alba di ieri lunedì 10 giugno, gli uomini della Polizia locale di Trecate, in un’operazione congiunta con i colleghi napoletani, hanno eseguito un arresto nel quartiere San Lorenzo di Napoli. A fi ...