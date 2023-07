Furti in spiaggia a Piano di Sorrento | uomo bloccato dai carabinieri

Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... turista si accascia e muore inCronaca Ricerca per: Home Attualità Caos parcheggi, ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... turista si accascia e muore inCronaca Ricerca per: Home Attualità Congedo: 'Quanto prima ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... turista si accascia e muore inCronaca [ 10/07/2023 ] Lecce, si riparte: al via con le ...

Agropoli, la spiaggia minacciata dai furti estivi: allarme tra i bagnanti Giornale del Cilento

Sarà presentato il libro "Un furto incredibile. Chi ha rubato i miei ovociti" Giovedì 13 Luglio alle ore 20 presso il Club Nautico Punta Piccola di Agrigento, nell’ ambito della rassegna autori in sp ...Diverse le segnalazioni dei bagnanti che si sono ritrovati di punto in bianco senza portafogli in un noto lido di Piano di Sorrento. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sorpreso un 51enne di Nap ...