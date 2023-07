Funerali Suarez | tanta Inter per l' ultimo saluto a Luisito | chi c' era

Funerali Luis Suarez: in centinaia a Milano, presente anche Marotta - Sportmediaset Sport Mediaset

In centinaia a Milano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Luis Suarez, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola.In centinaia a Milano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Luis Suarez, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola.