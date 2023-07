Funerali Suarez | il feretro lascia la chiesa tra gli applausi

(Di martedì 11 luglio 2023) Oltre un centinaio fra tifosi e appassionati di calcio sono arrivati, nonostante il grande caldo, nelladi San Giuseppe Calasanzio a Milano per assistere al funerale di Luis, ex ...

Oltre un centinaio fra tifosi e appassionati di calcio sono arrivati, nonostante il grande caldo, nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano per assistere al funerale di Luis, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola, scomparso domenica all'età di 88 anni. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del ...MILANO - Nemmeno il grande calco ha fermato le decine di tifosi e appasionati di calcio che oggi (martedì 11 luglio) hanno dato l'ultimo saluto a Luis, scomparso a 88 anni , i cuisi sono svolti nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano . Un lungo applauso ha accolto l'ingresso in chiesa del feretro dell'ex centrocampista ...Dolore, commozione, applausi. E tanti, tantissimi, dolci ricordi aidi Luis, l' architetto della Grande Inter scomparso domenica all'età di 88 anni dopo una breve malattia. Meraviglioso centrocampista della corazzata nerazzurra di Helenio Herrera che ...

Si sono tenuti a Milano i funerali di Luisito Suarez, indimenticato campione di Barcellona e Inter. Al Genoa allenò Pruzzo e Della Bianchina ...In centinaia a Milano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Luis Suarez, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola.