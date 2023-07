Fukushima | rilascio di acqua contaminata nell’Oceano Pacifico

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 luglio 2023) Il Giappone rilascerà in mare,, le acque contaminate della centrale nucleare distrutta di. E lo farà con il via libera dell’Aiea, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica dell’ONU. La decisione fu presa 2 anni fa, ma adesso è il momento in cui Tokyo la rende operativa. Secondo la Corea del Sud, il paese asiatico ‘dirimpettaio’ del Giappone, se Tokyo realizzerà il piano come previsto, riuscirà a soddisfare gli standard internazionali di sicurezza. Non inquinerà, dunque, più di quanto non sia ufficialmente ammissibile. Magra consolazione se si pensa che, comunque sia, uno dei paesi del G7 sta per immettere nel, oceano già gravemente ammalato di plastiche e microplastiche ovunque – si pensi alla cosiddetta isola di plastica grande 3 volte la Francia nel ...