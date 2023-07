Fugge dalla polizia | si nasconde in un congelatore | rimane chiuso dentro e muore

Leggi su ilfattoquotidiano

I tabloid britannici hanno riportato la tragica vicenda del 35enne Lee Buschmann, residente a Brandon nel Minnesota. L'uomo, in fuga dall'autorità, si è infilatounorizzontale in una cantina ma non ha valutato il fatto che l'elettrodomestico si aprisse solo da fuori. Il frigo infatti era spento, quindi il fuggitivo non è morto congelato ma per asfissia in quanto non è riuscito a riaprire il portellone. Laha confermato che sul 35enne pendeva un mandato di cattura ma ufficialmente non è mai stato spiegato per quale reato.