Fran Drescher in Italia alla sfilata di Dolce & Gabbana | è polemica alla vigilia dello sciopero della SAG

(Di martedì 11 luglio 2023) La foto dicon Kim Kardashiandiha suscitato le preoccupazione degli addetti ai lavori: 'A meno che il tavolo delle trattative non si sia spostato in, questa è una caduta di stile per la presidente di un sindacato'. Mentre si avvicina il momento in cui potrebbe scattare lodegli attori iscritti al sindacato SAG-AFTRA, paralizzando definitivamente Hollywood dopo lo scioero degli sceneggiatori in corso da maggio, la Presidente del sindacatoha trovato il tempo per volare ine parteciparedi...

Perché stanno criticando la “tata Francesca” Fran Drescher (e il suo viaggio in Italia) Rolling Stone Italia

