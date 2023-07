Forza Italia | Tajani sfida i “mormoratori” | «Chi mi accusa | lo faccia apertamente»

(Di martedì 11 luglio 2023) Il dopo-Berlusconi inha l’aspetto di un grafico che segnala movimento da montagne russe nei sondaggi. Un incoraggiante 9,5 per cento nei giorni immediatamente seguenti ai funerali del Cavaliere, che diventava il 6,1 tre settimane dopo. Ma Antonionon vuol sentire parlare di movimento in crisi. «Ci hanno dati per morti, scomparsi, estinti più o meno ogni anno, dal 1994 ad oggi – confida a Repubblica -. Saranno forse le preoccupazioni dei soliti tre o quattro parlamentari, guardi, potrei fare i nomi e cognomi». Il ruolo di leader in pectore digli impone di infondere coraggio alle truppe sbandate dalla scomparsa del Fondatore.: «Io leale con la Meloni» E lui lo fa volentieri, contestando proprio gli ultimi sondaggi: «Andate a chiedere a quelli di ...

Il partito di Giorgia Meloni sale rispetto alle ultime settimane, crollano i grillini (e risale la Lega). Per la prima volta dalla morte di Berlusconi Forza Italia perde consensi

La deputata di Forza Italia è stata sfrattata dalla villa di Arcore: via con lei anche il padre Orazio, novanta giorni di tempo per liberare la residenza. Il partito di Giorgia Meloni sale rispetto alle ultime settimane, crollano i grillini (e risale la Lega). Per la prima volta dalla morte di Berlusconi Forza Italia perde consensi