Formula E Gualtieri | decisiva per nostra sfida sviluppo sostenibile

(Di martedì 11 luglio 2023) “Siamo molto contenti di presentare questo doppio E-Prix diE a Roma, un appuntamento importantissimo sia dal punto di vista sportivo, con lo spostamento a luglio che lo rende decisivo per il titolo, che ovviamente per l’interesse tecnologico volto alla sostenibilità in un ambito per noi cruciale in chiave di mobilità del futuro, con questo caldo che sarà un test ulteriore soprattutto per le batterie. “Noi stiamo investendo moltissimo in elettrico, dal nuovo regolamento per le colonnine ai nuovi bus elettrici che arriveranno con i fondi del Pnrr. E laE in questo rappresenta un driver decisivo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), in occasione della presentazione in Campidoglio delle gare diE che si terranno sabato 15 e domenica 16 luglio sul circuito ...