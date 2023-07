Formula 1 - Ricciardo al GP d' Ungheria con Scuderia AlphaTauri

(Di martedì 11 luglio 2023) Danieltorna in pista: dopo essere approdato alla Red Bull Racing all'inizio di quest'anno e aver supportato la squadra in qualità di terzo pilota, adesso l'australiano è chiamato a sostituire Nyck de Vries alla. Nyck al capolinea. Il pilota olandese dellaha debuttato in1 all'inizio di quest'anno, incontrando non poche difficoltà nell'adattarsi a una monoposto non certo facile da guidare, complice anche un progetto di non semplice comprensione. Dopo dieci weekend di gara, De Vries non ha conquistato punti ed è stato sempre ampiamente dietro al suo compagno di squadra Tsunoda. Così, da Milton Keynes è arrivata la decisione: fuori De Vries e dentro, per un clamoroso ritorno a Faenza. Si chiude un ...

L'avventura di Nyck De Vries in1 è al capolinea. In attesa che arrivi l' ufficializzazione da parte di AlphaTauri sono le ... le indicazioni che sarà Daniela tornare in griglia, ...Al suo posto la1 dovrebbe riabbracciare Daniel, attuale terzo pilota della Red Bull. Si aspetta solo l'ufficialità dell'approdo dell'australiano nella scuderia che lo ha visto ...... ma stando alle indiscrezioni riportate dai colleghi olandesi tornerà in pista come titolare già nel Gran Premio d'Ungheria 2023 di1, in programma il 23 luglio. Persarebbe un ...

Ufficiale: Ricciardo in AlphaTauri, l'australiano torna in F1 | FP FormulaPassion.it

Sliding doors in casa Red Bull: Daniel Ricciardo torna a correre in Formula 1 dal GP Ungheria e lo farà in AlphaTauri al posto di Nyck de Vries, “licenziato” dal team di Faenza con effetto immediato ...Esci Privacy Cookie Daniel Ricciardo torna in pista: dopo essere approdato alla Red Bull Racing all'inizio di quest'anno e aver supportato la squadra in qualità di terzo pilota, adesso l'australiano è ...