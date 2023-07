Fontana vittima della malagiustizia E la sinistra usò l' indagine per scopi elettorali

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 luglio 2023) Un'altramagistratura ha visto mettere fine al suo calvario giudiziario. Attilio, presidenteRegione Lombardia è stato prosciolto anche in appello sul cosiddetto caso camici durante il periodopandemia Covid. Un'inchiesta che gli era piovuta tra capo e collo con l'accusa di frode in pubbliche forniture e inadempimento contrattuale per l'affidamento da parteRegione Lombardia di una fornitura da 75mila camici e 7mila Dpi a Dama Spa società del cognato con un 10% delle quote in mano alla moglie di, Roberta Dini, per 513mila euro. Commessa poi trasformata in una donazione di 50mila camici. Ma i giudiciseconda sezione penale d'Appello del Tribunale di Milano hanno respinto il ricorso presentato dal ...