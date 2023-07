a Manfredonia, hanno 6 e 7 anni Due bambini di 6 e 7 anni sonoa Manfredonia, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, i due bambini potrebbero essere caduti nelle acque di un vascone profondo 3 metri utilizzato per l'irragazione. Sul ...1937 - Renzo Arbore: Pugliese doc, diper l'esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia.1519 - ......ed anche Vito Chimenti si va ad aggiungere alla tristissima lista di ex calciatori... Intrapresa poi la carriera da allenatore, ha fatto parte degli staff di Salernitana,, Messina, ...

Foggia, scomparsi due fratellini di 6 e 7 anni: forse caduti in una vasca per l'irrigazione Corriere della Sera

I due bambini, di origine rumena, hanno 6 e 7 anni. I genitori hanno dato l'allarme trovando le loro ciabattine di fronte all'invaso, dove ora sono in corso le ricerche dei sommozzatori del Vigili del ...Scomparsi due bambini a Manfredonia: i due, di 6 e 7 anni, potrebbero essere caduti in una vasca profonda 3 metri. In corso le ricerche ...