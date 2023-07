Foggia | due bambini scomparsi | forse caduti in vasca per irrigazione

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – Duedi 6 e 7 anni sonoa Manfredonia, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, i duepotrebbero esserenelle acque di un vascone profondo 3 metri utilizzato per l’irragazione. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e i sommozzatori per le operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'allarme è scattato nella serata di martedì 11 luglio a Manfredonia, in provincia di. Ibambini si erano allontanati da casa nel pomeriggio e sarebbero scomparsi nei pressi di un bacino ...fratellini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di. I genitori avrebbero denunciato la loro scomparsa nel pomeriggio, non trovandoli in casa. Dalle prime ...fratellini rumeni di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di. I, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e sul ...

Due bambini dispersi a Manfredonia (Foggia), forse caduti in una vasca per l'irrigazione. Cosa è successo Virgilio Notizie

(ANSA) - MANFREDONIA, 12 LUG - Sono stati ritrovati i corpi dei due fratellini dispersi da diverse ore a Manfredonia, in provincia di Foggia. Secondo quanto si è appreso i due bambini sarebbero stati ...Due fratellini di 6 e 7 anni sono annegati in un invaso per l'irrigazione a Manfredonia (Foggia). Come temuto fin dall'inizio delle ricerche, questo l'epilogo della vicenda iniziata ...