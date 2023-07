Florida | uomo morso da uno squalo non riesce più a staccarlo dal braccio | Più tiro | più stringe - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 11 luglio 2023) Non sembra essere particolarmente spaventato l'che, in, è uscito dall'acqua con un giovanissimo esemplare diNutrice attaccato con le potenti mascelle al. Certo, le dimensioni ridotte dell'animale (che in età adulta può raggiungere anche i 4,5 metri) hanno giocato a suo f