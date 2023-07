Flamengo | Vidal lascia ma resta in Brasile

Arturo, ex giocatore della Juventus, ha confermato che lascerà ilalla scadenza del suo contratto Arturo, ex giocatore della Juventus, ha confermato dal ritiro della nazionale cilena che lascerà ilalla scadenza del suo contratto. PAROLE - "...Arturoè pronto a cambiare, ancora, maglia. A confermarlo è stato lo stesso centrocampista, ex anche di Bayern, Juventus e Inter. Il giocatore, ora al, non continuerà la sua esperienza con la ...La fine della sua carriera non è ancora arrivata per Arturo. Il centrocampista delnon ha infatti dubbi sui prossimi obiettivi, come dichiarato in un'intervista a Prensa Futbol : "Se Dio vuole, punto a esserci al Mondiale 2026 . L'importante è ...

Vidal lascia il Flamengo ma il suo futuro sarà ancora in Brasile ... TUTTO mercato WEB

O Furacão foi rápido e contou com o auxílio do empresário André Cury para selar a negociação. Vidal é esperado no CT do Caju nesta semana para assinar contrato. Acompanhado do empresário, o chileno ...RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Arturo Vidal é a primeira solução para os medalhões que ainda não têm contrato com o Flamengo para 2024. O chileno acertou sua saída e está a caminho d ...