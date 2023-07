Firenze | Uffizi | nelle nuove sale degli autoritratti degli artisti ci sono anche 54 fumettisti

... rimozione e multa di 500 euro - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow FERITO UN UOMO Fotogallery - Far west a Seregno, commando spara in strada UNICUM AFotogallery -, aprono 12 ...... famiglia falciata da un'auto - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow FERITO UN UOMO Fotogallery - Far west a Seregno, commando spara in strada UNICUM AFotogallery -, aprono 12 ...All'interno del percorso si possono ammirare prestiti provenienti da alcuni fra i più prestigiosi musei del mondo, tra cui il Museo del Louvre di Parigi, le Gallerie deglidie la ...

Uffizi, nuove sale con ritratti di artisti dal '400 a oggi LA NAZIONE

Vengono esposti a rotazioni i 500 ritratti che si trovavano nel corridoio vasariano, con qualche aggiunta contemporanea ...Servono ancora quattro anni almeno - e non è detto che bastino - per chiudere la partita dei Nuovi Uffizi, per considerare compiuto l’ammodernamento e l’ampliamento di uno ...