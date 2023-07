Fiorentina-Parisi | ci siamo | c’è il giorno delle visite

(Di martedì 11 luglio 2023) Laè pronta a chiudere per il primo innesto del mercato, sulla fascia c’è l’accordo totale con l’Empoli eLaè pronta a chiudere per il primo innesto del mercato, sulla fascia c’è l’accordo totale con l’Empoli e. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il classe 2000 potrebbe arrivare venerdì nel ritiro viola per sostenere lemediche.

, FATTA PER: VENERDI' LE VISITE MEDICHE I viola hanno così battuto la concorrenza delle altre big italiane. Nelle scorse ore sono stati firmati gli ultimi documenti utili per la ...Per quanto riguarda il mercato, il difensore dell'Empoliè sempre più vicino alla: ci sarebbe un accordo tra i due club sulla base di 10 milioni di euro più uno di bonus. Nelle ...Per quanto riguarda il mercato novità su, il difensore dell'Empoli sembrerebbe sempre più ... potrebbe arrivare a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la

La notizia più letta di giornata su FirenzeViola.it è da ricondurre all'analisi che ricostruisce la genesi dell’idea che ha portato al colpo Fabiano Parisi da parte ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...