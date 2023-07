Fiorentina | Italiano e Sabiri già al Viola Park Ed è quasi fatta per Parisi | in arrivo dall’Empoli

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono stati i primi ad arrivare aldi Bagno a Ripoli, l'allenatore Vincenzoe il centrocampista Abdelhamid, proveniente dalla Sampdoria. Tutti gli altri convocati si ritroveranno in mattinata nel nuovo centro sportivo, a poche centinaia di metri dalle sponde dell'Arno, nonostante i 40 gradi che l'anticiclone africano ha riversato su Firenze. Starebbe arrivando anche Fabiano, terzino incursore dell'Empoli e della nazionale under 21

...Park dell'allenatore Vincenzoe del suo staff di lavoro, ma anche con quello del calciatore marocchino Sabiri (il primo volto nuovo dei viola), è iniziata la nuova stagione della, ...... non mancano nomi noti del calcio, come (solo per citarne alcuni, in ordine alfabetico): l'ex capitano del Catania, Marco Biagianti; l'ex centrocampista della, Sandro Cois; l'ex ...La nomina dell'attuale componentepresso Eurojust, il magistrato Filippo Spiezia , a procuratore di Firenze , è andata di ... La Digos della Questuraaveva chiesto alla Procura di ...

Italiano alla scoperta del Viola Park. Sabiri posa con la maglia della Fiorentina Fiorentina.it

La Fiorentina di Italiano si fa sentire sul calciomercato con Audero come prima scelta, seguito dal profilo intrigante di Horn ...Con l'arrivo al Viola Park dell'allenatore Vincenzo Italiano e del suo staff di lavoro, ma anche con quello del calciatore marocchino Sabiri (il primo volto nuovo dei viola), è iniziata la nuova stagi ...