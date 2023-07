(Di martedì 11 luglio 2023) Lalavora al rinnovo di due giocatori: Biraghi e Ranieri. Per il primo contratto pronto fino al 2026, per il secondo accordo ai dettagli...

... per la prima volta al Viola Park (la nuova casa dellaalle porte di Firenze). Qui si ...la lista dei 29 convocati: Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, ...LIVE17.22 - Tra oggi e domani rilancio decisivo dellaper Parisi. L'esterno partirà, ... #MilinkovicSavic - #AlHilal,le nuove cifre: circa 42 - 43 milioni alla @OfficialSSLazio e un ...Il Verona vuole Riccardo Saponara:i motivi per cu il trequartista dellasarebbe un ottimo acquisto per gli scaligeri Insieme a tante altre possibili operazioni per dare a Marco Baroni una rosa all'altezza, oggi L'Arena,...

Fiorentina, ecco due rinnovi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tutto fatto per Fabiano Parisi alla Fiorentina: l'Empoli aspettava il rilancio decisivo da parte dei viola, che è arrivato in serata, al termine di una videochiamata avvenuta tra i club, ...