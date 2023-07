Fiorentina | dopo Sabiri quasi fatta per Parisi Idea Füllkrug per l' attacco

(Di martedì 11 luglio 2023)aver perfezionato l'ingaggio dell'ex Samp Abdelhamid, laè vicina a chiudere l'operazione Fabiano. La cessione del terzino porterà nelle casse dell'Empoli una cifra pari a circa 10 milioni di euro. Resta fluida la situazione nel reparto punte: ancora in stand-by la...

Stando a quanto riferito dall'autorevole quotidiano specializzato,il Milan, la As Roma, la, lo Spezia, il Genoa, l'Atalanta e la recente vendita della Triestina , ceduta al fondo Usa ...... la Juve deve rivedere i suoi pianila rinuncia a Milinkovic - Savic e aspetta novità da Pogba,...Morata Sanches LAZIO Zielinski Politano Veerman ATALANTA Becao De Ketelaere HolmParisi ......sostituibili Db Napoli 07/05/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto ... Si potrebbe dire che tutto il Napoli al momento non sappia cosa accadrà. E questo solo poche ...

Fiorentina, dopo Parisi è l’ora di Fullkrug: le cifre per chiudere TvPlay.it

Cresce l'attesa per la decisione della Uefa sul caso Juventus e, fronte Fiorentina, anche l'ottimismo per un ripescaggio. La Nazione fa il punto della situazione: la sentenza ...Quintali di rifiuti tessili gettati nei cassonetti, l’emergenza non si ferma. Emergenza che è tornata ad acuirsi dopo lo stop imposto dal Covid, a causa dell’ovvia ripresa delle produzioni nelle fabbr ...